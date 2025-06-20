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Курсы валют на 20 июня, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 519,55 тенге за доллар США.

Источник: Kapital.kz

Нефть

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:33 аст 19 июня росла на 2,09%, до 78 долларов за баррель. Контракты на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на 2,45%, до 76,98 долларов за баррель. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В центре внимания рынка остаются планы США по участию в ирано-израильском конфликте. Аналитики Goldman Sachs полагают, что если геополитическая ситуация вернется в норму, цена Brent может опуститься в район 60 долларов за баррель в четвертом квартале этого года. При этом, если случатся перебои поставок из Ирана, котировки могут подскочить выше 90 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.

Металлы

Стоимость золота снижается четвертую торговую сессию. На 19:37 аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 26,73 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 381,37 доллара за тройскую унцию. С начала недели стоимость золота опустилась на 3%. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,72%, до 36,278 доллара. Инвесторы оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет 1prime.ru.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 21:07 аст bitcoin торговался по 104 313,68 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты подешевела на 0,42%, а ее капитализация составила 2,07 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 499,68 долларов, понизившись в цене на 0,33%. Капитализация этой криптовалюты составила 301,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,23 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 20 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 19 июня.

1 австралийский доллар 335,73 тенге.

1 азербайджанский манат 306,52 тенге.

10 армянский драм 13,55 тенге.

1 белорусский рубль 159,07 тенге.

1 бразильский реал 94,62 тенге.

10 венгерских форинтов 14,78 тенге.

1 гонконгский доллар 66,19 тенге.

1 грузинский лари 192,71 тенге.

1 датская крона 79,92 тенге.

1 дирхам ОАЭ 141,49 тенге.

1 доллар США 519,55 тенге.

1 евро 596,03 тенге.

1 индийская рупия 5,99 тенге.

1000 иранский риал 12,4 тенге.

1 канадский доллар 378,9 тенге.

1 китайский юань 72,29 тенге.

1 кувейтский динар 1 696,32 тенге.

1 кыргызский сом 5,94 тенге.

1 малазийский ринггит 122,05 тенге.

1 мексиканский песо 27,21 тенге.

1 молдавский лей 30,45 тенге.

1 норвежская крона 51,63 тенге.

1 польский злотый 139,45 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 138,48 тенге.

1 российский рубль 6,63 тенге.

1 СДР 709,82 тенге.

1 сингапурский доллар 403,41 тенге.

1 таджикский сомони 52,75 тенге.

1 тайский бат 15,84 тенге.

1 турецкая лира 13,18 тенге.

100 узбекских сумов 4,12 тенге.

1 украинская гривна 12,45 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 697,34 тенге.

1 чешская крона 24,05 тенге.

1 шведская крона 53,87 тенге.

1 швейцарский франк 635,46 тенге.

1 южноафриканский ранд 28,76 тенге.

100 южнокорейских вон 37,67 тенге.

1 японская иена 3,57 тенге.