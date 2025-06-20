Курсы валют на 20 июня, цены на нефть и металлы

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:33 аст 19 июня росла на 2,09%, до 78 долларов за баррель. Контракты на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на 2,45%, до 76,98 долларов за баррель. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В центре внимания рынка остаются планы США по участию в ирано-израильском конфликте. Аналитики Goldman Sachs полагают, что если геополитическая ситуация вернется в норму, цена Brent может опуститься в район 60 долларов за баррель в четвертом квартале этого года. При этом, если случатся перебои поставок из Ирана, котировки могут подскочить выше 90 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.