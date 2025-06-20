Курсы валют на 20 июня, цены на нефть и металлы

Нефть
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:33 аст 19 июня росла на 2,09%, до 78 долларов за баррель. Контракты на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали на 2,45%, до 76,98 долларов за баррель. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В центре внимания рынка остаются планы США по участию в ирано-израильском конфликте. Аналитики Goldman Sachs полагают, что если геополитическая ситуация вернется в норму, цена Brent может опуститься в район 60 долларов за баррель в четвертом квартале этого года. При этом, если случатся перебои поставок из Ирана, котировки могут подскочить выше 90 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Стоимость золота снижается четвертую торговую сессию. На 19:37 аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 26,73 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 381,37 доллара за тройскую унцию. С начала недели стоимость золота опустилась на 3%. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,72%, до 36,278 доллара. Инвесторы оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:07 аст bitcoin торговался по 104 313,68 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты подешевела на 0,42%, а ее капитализация составила 2,07 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 499,68 долларов, понизившись в цене на 0,33%. Капитализация этой криптовалюты составила 301,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,23 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 20 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 19 июня.
1 австралийский доллар 335,73 тенге.
1 азербайджанский манат 306,52 тенге.
10 армянский драм 13,55 тенге.
1 белорусский рубль 159,07 тенге.
1 бразильский реал 94,62 тенге.
10 венгерских форинтов 14,78 тенге.
1 гонконгский доллар 66,19 тенге.
1 грузинский лари 192,71 тенге.
1 датская крона 79,92 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141,49 тенге.
1 доллар США 519,55 тенге.
1 евро 596,03 тенге.
1 индийская рупия 5,99 тенге.
1000 иранский риал 12,4 тенге.
1 канадский доллар 378,9 тенге.
1 китайский юань 72,29 тенге.
1 кувейтский динар 1 696,32 тенге.
1 кыргызский сом 5,94 тенге.
1 малазийский ринггит 122,05 тенге.
1 мексиканский песо 27,21 тенге.
1 молдавский лей 30,45 тенге.
1 норвежская крона 51,63 тенге.
1 польский злотый 139,45 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,48 тенге.
1 российский рубль 6,63 тенге.
1 СДР 709,82 тенге.
1 сингапурский доллар 403,41 тенге.
1 таджикский сомони 52,75 тенге.
1 тайский бат 15,84 тенге.
1 турецкая лира 13,18 тенге.
100 узбекских сумов 4,12 тенге.
1 украинская гривна 12,45 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 697,34 тенге.
1 чешская крона 24,05 тенге.
1 шведская крона 53,87 тенге.
1 швейцарский франк 635,46 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,76 тенге.
100 южнокорейских вон 37,67 тенге.
1 японская иена 3,57 тенге.