Материнство как сила: Татьяна Ким рассказала, как женщины развивают бизнес на Wildberries

— Для женщин, особенно в декрете, очень важно иметь возможность планировать свой график, проводить больше времени с семьей, управлять своими финансами и обеспечить ребенка всем необходимым. И расти, опираясь на свои силы и знания, а не на планы условного работодателя., — подчеркнула она.