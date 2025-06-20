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Материнство как сила: Татьяна Ким рассказала, как женщины развивают бизнес на Wildberries

Татьяна Ким: Материнство — это огромный драйвер развития в бизнесе.

Источник: Комсомольская правда

Российская предпринимательница Татьяна Ким поделилась, почему считает материнство не препятствием, а настоящим двигателем для развития дела. По словам основательница Wildberries, на маркетплейсе сегодня работает множество женщин с детьми, и именно они активно растут и строят успешный бизнес.

— Большинство наших предпринимателей — это женщины. Причем многие из них — это женщины с детьми. Я и на своем опыте убедилась, что материнство — это огромный драйвер развития в бизнесе, дети вдохновляют и дают сил, — рассказала Ким в беседе с KP.RU.

Компания активно поддерживает женщин в бизнесе. Она ведет отдельный трек по развитию женского предпринимательства и помогает женщинам не только зарабатывать, но и выходить на глобальные рынки. Особенно важной Татьяна считает возможность совмещать работу и семью.

— Для женщин, особенно в декрете, очень важно иметь возможность планировать свой график, проводить больше времени с семьей, управлять своими финансами и обеспечить ребенка всем необходимым. И расти, опираясь на свои силы и знания, а не на планы условного работодателя., — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Ким, многие женщины не только продают на платформе, но и становятся владельцами пунктов выдачи заказов. Некоторые, благодаря такому бизнесу, смогли спокойно уйти в декрет, не теряя доход и уверенность в завтрашнем дне.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ.

Татьяна Ким: Дети — не помеха работе, это стимул добиваться большего.

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