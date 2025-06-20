Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, какое место в ее жизни занимает спорт

Самая богатая женщина страны, основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала KP.RU, какое место в ее жизни занимает спорт и как он помогает ей быть успешной. По ее словам, утро она старается начинать с физических упражнений.
— Я вообще очень люблю спорт, он помогает и в жизни, и в бизнесе. Например, во время бега или йоги голова полностью очищается от мыслей, приходят свежие идеи, находятся нестандартные решения. Стараюсь несколько раз в неделю утро посвящать спорту, чтобы на правильной энергии начинать свой день, — призналась предпринимательница.
В компании также стараются держать спортивный настрой не только среди сотрудников, но и в партнерствах. Маркетплейс сотрудничает с известными футбольными клубами. Компания регулярно приглашает на свои мероприятия детей из детских домов и благотворительных фондов.
— А совсем недавно мы пошли в модное современное направление — падел. У нас уже сотрудники играют вовсю: многие, как я слышала, переходят с тенниса на падел. Я еще не пробовала, но очень интересно! Ко Дню защиты детей мы провели первый благотворительный падел-турнир, — рассказала Ким.
Руководство собирается поддержать этот стремительно набирающий популярность спорт в России. На Петербургском международном экономическом форуме компания планирует подписать соглашение с Федерацией падела.
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Татьяна Ким: Дети — не помеха работе, это стимул добиваться большего.