Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, какое место в ее жизни занимает спорт

— А совсем недавно мы пошли в модное современное направление — падел. У нас уже сотрудники играют вовсю: многие, как я слышала, переходят с тенниса на падел. Я еще не пробовала, но очень интересно! Ко Дню защиты детей мы провели первый благотворительный падел-турнир, — рассказала Ким.