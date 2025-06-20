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Восточный Казахстан и Тверская область расширяют партнерство на ПМЭФ-2025

На площадке Петербургского международного экономического форума-2025 состоялась рабочая встреча акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Источник: Пресс-центр ВКО

Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и подписание нового меморандума между регионами.

Выступая на встрече, Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность устойчивых связей с российскими регионами, отметив, что на долю Российской Федерации приходится порядка 26% внешнеторгового оборота ВКО — более 1,2 млрд долларов США по итогам прошлого года.

Мы глубоко уверены, что подписание меморандума будет способствовать активизации торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими регионами, а также приведет к существенному увеличению товарооборота и взаимных инвестиций.

отметил аким области

Новый этап межрегионального сотрудничества был подробно обсужден в апреле на 23-м заседании Комиссии между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации РФ.

В завершение встречи аким ВКО пригласил губернатора Тверской области принять участие в Международном инвестиционном форуме «Алтай Invest-2025», который состоится 10 сентября. Участникам форума будет представлена инвестиционная привлекательность региона, а также его культурный и промышленный потенциал.

Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным и продуктивным.

подчеркнул Нурымбет Сактаганов, выразив благодарность за высокий уровень организации встречи