Восточный Казахстан и Тверская область расширяют партнерство на ПМЭФ-2025

Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и подписание нового меморандума между регионами.
Выступая на встрече, Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность устойчивых связей с российскими регионами, отметив, что на долю Российской Федерации приходится порядка 26% внешнеторгового оборота ВКО — более 1,2 млрд долларов США по итогам прошлого года.
Мы глубоко уверены, что подписание меморандума будет способствовать активизации торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими регионами, а также приведет к существенному увеличению товарооборота и взаимных инвестиций.
Новый этап межрегионального сотрудничества был подробно обсужден в апреле на 23-м заседании Комиссии между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации РФ.
В завершение встречи аким ВКО пригласил губернатора Тверской области принять участие в Международном инвестиционном форуме «Алтай Invest-2025», который состоится 10 сентября. Участникам форума будет представлена инвестиционная привлекательность региона, а также его культурный и промышленный потенциал.
Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным и продуктивным.