Основательница Wildberries Татьяна Ким раскрыла секреты баланса между бизнесом и семьей

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, как ей удается совмещать управление крупным бизнесом и воспитание семерых детей. По ее словам, найти баланс между работой и семьей непросто, но возможно благодаря поддержке близких и сильной профессиональной команде.
— С детьми мне помогает мама, а на работе — отличные профессионалы, я уверена, лучшие в своей сфере. Еще раз повторюсь, дети — не помеха бизнесу или работе, они как раз дают и силы, и стимул двигаться дальше, добиваться все большего и большего. У меня таких «стимулов» целых семь!, — поделилась Ким в беседе с KP.RU.
Предпринимательница подчеркнула, что дети не только не мешают ее работе, но иногда становятся источником новых идей и вдохновения для развития бизнеса. Благодаря этому она и ее команда решили разрабатывать проекты, направленные на развитие детского отдыха и образования, которые помогают формировать у детей важные нравственные ценности.
— Недавно мы получили образовательную лицензию. А скоро на всех наших рекламных площадках мы начнем показывать социальную рекламу, направленную на многодетность и повышение статуса материнства, — отметила основательница популярного маркетплейса.
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Татьяна Ким: Дети — не помеха работе, это стимул добиваться большего.