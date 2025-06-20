Основательница Wildberries Татьяна Ким раскрыла секреты баланса между бизнесом и семьей

— С детьми мне помогает мама, а на работе — отличные профессионалы, я уверена, лучшие в своей сфере. Еще раз повторюсь, дети — не помеха бизнесу или работе, они как раз дают и силы, и стимул двигаться дальше, добиваться все большего и большего. У меня таких «стимулов» целых семь!, — поделилась Ким в беседе с KP.RU.