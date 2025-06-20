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Основательница Wildberries Ким: в идеале в каждой деревеньке должен быть ПВЗ

Татьяна Ким поделилась планами по расширению сети маркетплейса Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

Основательница Wildberries Татьяна Ким поделилась масштабными планами по расширению сети маркетплейса. По ее словам, компания стремится сделать онлайн-покупки максимально доступными не только в крупных городах, но и в самых удаленных уголках страны. Об этом она рассказала KP.RU.

— Для нас главное — доступность и удобство для людей, в идеале, чтобы в каждом доме и в каждой деревеньке был ПВЗ, даже в самых отдаленных регионах. Для предпринимателей есть и субсидии, и упрощенные условия открытия ПВЗ, и даже тепловая карта, чтобы помочь им выбрать наилучшее место для открытия. Мы мотивируем наших партнеров открываться не только в России, но и за рубежом, — отметила Ким.

Сейчас у Wildberries уже более 83 тысяч пунктов выдачи заказов по России и в странах присутствия.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ.

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