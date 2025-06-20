Семеро детей и командировки: Татьяна Ким рассказала, как проводит время с семьей

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким — не только успешный предприниматель, но и мама семерых детей. Несмотря на насыщенный рабочий график и постоянные разъезды, она нашла необычный способ проводить больше времени с семьей. Об этом самая богатая женщина страны рассказала KP.RU.
— Я очень много езжу в командировки, так как у нас строительство складов по всей России. Нашу страну я бы хотела показать и детям. Плюс когда их у тебя семеро, то каждому надо уделять внимание. Поэтому брать их с собой в командировки считаю отличной идеей, — поделилась Ким.
Бизнесвумен отметила, что в некоторые регионы приезжает уже не первый и даже не второй раз. По ее словам, Россия — действительно потрясающая страна с разнообразными ландшафтами, климатическими условиями и образом жизни.
— Конечно, работы в моей жизни много. Но выходные мы стараемся проводить вместе. И я думаю, что самое важное — качество этого общения. Как именно дети запомнят время, проведенное со мной. Мы общаемся, ходим на спектакли, гуляем — главное, вместе, — добавила предпринимательница.
Со старшими детьми сформировались более взрослые интересы. Они могут вместе покататься на велосипедах, посмотреть фильм вечером или обсудить важные темы. С младшими, по ее словам, обязательным занятием остается чтение. Ким заявила, что сама с детства любит книги и старается привить эту любовь всем своим детям.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ.
Татьяна Ким: Дети — не помеха работе, это стимул добиваться большего.