Семеро детей и командировки: Татьяна Ким рассказала, как проводит время с семьей

— Я очень много езжу в командировки, так как у нас строительство складов по всей России. Нашу страну я бы хотела показать и детям. Плюс когда их у тебя семеро, то каждому надо уделять внимание. Поэтому брать их с собой в командировки считаю отличной идеей, — поделилась Ким.