В Казахстане обновили стандарт испытания асфальта

Главное изменение касается методики расчёта коэффициента уплотнения — одного из важнейших показателей прочности дорожного покрытия. Теперь при расчёте допускается учитывать вторичное дробление щебня, происходящее в процессе уплотнения. Это позволяет точнее оценить фактические характеристики смеси и повысить надёжность конструктивных слоёв дорожной одежды.