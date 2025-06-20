Минтруда сказало, кому из белорусов выплатят матпомощь к школе. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что материальная помощь к школе предусматривается для многодетных семей с тремя и более детьми до 18 лет. Что касается дохода, то он не имеет значения. Так, с 1 июля в ряде регионов Беларуси начнется прием заявлений на единовременную выплату.
В Минтруда отметили, что размер выплаты составит 30% от суммы бюджета прожиточного минимума, установленного на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника. Сказано, что для получения матпомощи необходимо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. Кроме того, в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей — по месту учебы ребенка.
В пресс-службе добавили, что многодетным семьям в стране также предусмотрена и дополнительная помощь. Речь идет про государственную адресную социальную помощь, а также помощь по месту работы родителей, согласно коллективным договорам, локальным актам нанимателя. Вместе с тем традиционными стали благотворительные акции: «Собери ребенка в школу», «Школьный ранец» и другие.
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