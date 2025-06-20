Минтруда сказало, кому из белорусов выплатят матпомощь к школе

В ведомстве уточнили, что материальная помощь к школе предусматривается для многодетных семей с тремя и более детьми до 18 лет. Что касается дохода, то он не имеет значения. Так, с 1 июля в ряде регионов Беларуси начнется прием заявлений на единовременную выплату.