ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки

Однако, безусловно, основным драйвером спроса остается господдержка. По оценкам ВТБ, в первом полугодии 2025 года на нее придется более 80% всех сделок на рынке жилищного кредитования. Вместе с тем улучшение условий будет доступно и по другим видам кредитных продуктов. Как заявили представители банка, общий объем выдач ипотечных кредитов по итогам января—июня текущего года может составить около 1,5 трлн рублей.