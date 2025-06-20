ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки на 2,2 процентных пункта.
Банк ВТБ на фоне снижения ключевой ставки с 20 июня уменьшил ставку по рыночной и комбинированной ипотекам на жилье в новостройках. Максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта, сообщили в финансовой организации.
«Процент по рыночной ипотеке составляет от 25,3% на покупку квартир и апартаментов и от 25,9% — на ИЖС. Что касается “комбо-ипотеки”, то ставка начинается от 6,97% в сочетании с “семейной” госпрограммой и от 7,03% — с IT-ипотекой», — говорится в условиях программы, учитывая сумму дисконтов. Информацию передает газета «Ведомости».
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о планах банка в ближайшее время пересмотреть условия по потребительским и автокредитам. Он подчеркнул, что минимальные ставки распространяются на клиентов, оформивших комплексное страхование. С началом снижения ключевой ставки на рынке будет наблюдаться постепенная стабилизация.
Однако, безусловно, основным драйвером спроса остается господдержка. По оценкам ВТБ, в первом полугодии 2025 года на нее придется более 80% всех сделок на рынке жилищного кредитования. Вместе с тем улучшение условий будет доступно и по другим видам кредитных продуктов. Как заявили представители банка, общий объем выдач ипотечных кредитов по итогам января—июня текущего года может составить около 1,5 трлн рублей.
Ранее Сбербанк рассматривал вариант снижения ставок по депозитам и кредитам до заседания совета директоров Банка России 25 июля. Первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев в ходе ПМЭФ заявил, что с 10 июня организация уже снизила ставки по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.