Дорогу к аэропорту Чегдомына отремонтируют по новой технологии

К ремонту участка автомобильной дороги «ГРП — аэропорт» приступили на этой неделе. Восстанавливать этот участок дорожного полотна будут с применением технологии холодного ресайклинга. Она предполагает проведение дорожного ремонта, при котором старое асфальтобетонное покрытие становится компонентом нового — его измельчают, добавляют укрепляющие добавки, а также стабилизаторы для лучшего качества дорожного основания.