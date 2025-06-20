Дорогу к аэропорту Чегдомына отремонтируют по новой технологии

Дорогу до аэропорта отремонтируют в Чегдомыне по новой для Верхнебуреинского района технологии. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в рабочем поселке ведется реконструкция взлётно-посадочной полосы, соответственно, по пути к ней ездит тяжелая техника, которую выдержит не каждая дорога.
К ремонту участка автомобильной дороги «ГРП — аэропорт» приступили на этой неделе. Восстанавливать этот участок дорожного полотна будут с применением технологии холодного ресайклинга. Она предполагает проведение дорожного ремонта, при котором старое асфальтобетонное покрытие становится компонентом нового — его измельчают, добавляют укрепляющие добавки, а также стабилизаторы для лучшего качества дорожного основания.
— По данной технологии стабилизатор набирает прочность за 21 день, поэтому ориентировочно с середины июля участок дороги будет перекрыт для движения, — сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов в своем телеграм-канале.
Напомним, выделили деньги и на реконструкцию одной из важнейших улиц рабочего поселка — Пушкина.