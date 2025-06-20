Снести или оставить: у Беларуси будет свой метод реновации жилья

Какое-то время на слуху была история с домом на Широкой, 3, в котором несколько лет назад появились трещины (его ввели в эксплуатацию в 2013 году. — Sputnik). Об этом писали все СМИ. Сейчас нужно усиливать стены в этом доме, данные работы будут выполнены в рамках капитального ремонта. Это не будет такой полноценный капитальный ремонт с заменой всех сетей и систем — только усиление.