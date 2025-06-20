Глава Росконгресса Стуглев: ПМЭФ — это зеркало лучших проектов со всего мира

— Я могу сказать, что в отраслевой картине представлены все отрасли, которые работают в РФ, да и собственно зарубежной бизнес-компании, как я уже сказал, и малый и средний бизнес. Поэтому какого-то перекоса в сторону банковской сферы или в сторону сырьевых компаний, нет. Несомненно, эти компании обладают большим ресурсом. Они выступают в том числе и партнерами Петербургского международного экономического форума. Но надо отметить, что они инвестируют свои деньги, в том числе и в развитие повестки, в том числе, и в возможности для участия в рамках Петербургского форума для малых и средних компаний, и для молодежи. Целый молодежный день 21 июня будет посвящен тем задачам и решениям, которые могут повысить эффективность молодежного бизнеса и молодежного предпринимательства.