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Маркетплейсам запретят менять цены на товары без согласия продавца

Маркетплейсам могут запретить изменять стоимость товаров без согласия продавцов. Соответствующая норма существует в законопроекте «О платформенной экономике». Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ-2025.

Маркетплейсам могут ограничить право менять цену товара без согласия продавца.

Маркетплейсам могут запретить изменять стоимость товаров без согласия продавцов. Соответствующая норма существует в законопроекте «О платформенной экономике». Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ-2025.

«В законопроекте (о платформенной экономике — прим. URA.RU) есть нормы в части ограничения возможностей маркетплейсов влиять на ценовую политику своих партнеров. В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен [от продавца]», — сказал Алиханов в разговоре с ТАСС.

В Минпромторге считают, что расширение действия данного закона на маркетплейсы посредством внесения изменений в законодательство представляется нецелесообразным. Потому что бизнес-модели цифровых платформ и традиционных торговых сетей существенно различаются.

«В законопроекте прописываются соответствующие ограничения с учетом специфики деятельности цифровых платформ. Некоторые требования закона о торговле уже сейчас распространяются и на маркетплейсы, если они сами выступают продавцами продовольственных товаров», — отметил глава Минпромторга РФ.

Ранее стало известно, что с января по апрель 2025 года предприниматели Московской области получили более 11 миллионов рублей в виде финансовой поддержки. Средства были предоставлены в форме субсидий, предназначенных для частичной компенсации расходов, связанных с выходом на маркетплейсы. Она дает право компенсировать до 500 тысяч рублей затрат, передает 360.ru.

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