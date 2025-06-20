Маркетплейсам запретят менять цены на товары без согласия продавца

«В законопроекте (о платформенной экономике — прим. URA.RU) есть нормы в части ограничения возможностей маркетплейсов влиять на ценовую политику своих партнеров. В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен [от продавца]», — сказал Алиханов в разговоре с ТАСС.