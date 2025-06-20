Маркетплейсам запретят менять цены на товары без согласия продавца

Маркетплейсам могут ограничить право менять цену товара без согласия продавца.
Маркетплейсам могут запретить изменять стоимость товаров без согласия продавцов. Соответствующая норма существует в законопроекте «О платформенной экономике». Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ-2025.
«В законопроекте (о платформенной экономике — прим. URA.RU) есть нормы в части ограничения возможностей маркетплейсов влиять на ценовую политику своих партнеров. В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен [от продавца]», — сказал Алиханов в разговоре с ТАСС.
В Минпромторге считают, что расширение действия данного закона на маркетплейсы посредством внесения изменений в законодательство представляется нецелесообразным. Потому что бизнес-модели цифровых платформ и традиционных торговых сетей существенно различаются.
«В законопроекте прописываются соответствующие ограничения с учетом специфики деятельности цифровых платформ. Некоторые требования закона о торговле уже сейчас распространяются и на маркетплейсы, если они сами выступают продавцами продовольственных товаров», — отметил глава Минпромторга РФ.
Ранее стало известно, что с января по апрель 2025 года предприниматели Московской области получили более 11 миллионов рублей в виде финансовой поддержки. Средства были предоставлены в форме субсидий, предназначенных для частичной компенсации расходов, связанных с выходом на маркетплейсы. Она дает право компенсировать до 500 тысяч рублей затрат, передает 360.ru.