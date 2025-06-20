Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки: насколько она упадет в 2025 году

Балынин уверен, что повышения ключевой ставки не будет. При этом понижение будет проходить поэтапно, наиболее вероятно — на один процентный пункт за раз. В отдельных случаях возможно сокращение на 1,5-два процентных пункта. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт также отметил, что если в ходе одного из предстоящих заседаний во втором полугодии Центробанк не примет решения о снижении ставки, автоматически повысит вероятность уменьшения ставки более чем на один процентный пункт на последующих встречах.