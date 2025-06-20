Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки: насколько она упадет в 2025 году

Многие эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки к концу года до 15−18%
Глава Сбера Герман Греф заявил, что к концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до 15−16%. Сейчас она находится на уровне 20%. Однако окончательная ее траектория будет зависеть от динамики проинфляционных факторов и сам ЦБ РФ сейчас придерживается более осторожного прогноза, заключил он. Какие прогнозы дают эксперты по размеру ключевой ставки к концу этого года — в материале URA.RU.
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К концу 2025 года ключевая ставка может поэтапно опуститься до 17−18% благодаря устойчивому снижению инфляции. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.
Кроме того, депутат подчеркнул, что решение Центробанка снизить ключевую ставку на один процентный пункт на последнем заседании стало ответной мерой на изменения рыночной конъюнктуры. По словам Аксакова, ряд кредитных организаций начали снижать ставки по вкладам еще до официальных сигналов со стороны регулятора.
Риск замедления экономики — предпосылка для снижения ставки.
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Такой же прогноз по размеру ставки привела и гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова. По ее словам, на заседании 25 июля Банк России, вероятно, продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики и снизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 19%. В дальнейшем могут произойти еще несколько снижений — до 17,5−18% к концу года.
Ключевым фактором, обусловливающим такую политику, Чекурова назвала риски замедления темпов роста экономики России. По ее мнению, отсутствие последовательного снижения ставки может привести к стагнации национального ВВП, поэтому ее планируют уменьшать более медленными темпами, передает РИА Новости.
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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин дал такой же прогноз, как и Герман Греф, — к концу года ставка снизится до 16−17%. По словам эксперта, регулятор уже приступил к смягчению денежно-кредитной политики.
Балынин уверен, что повышения ключевой ставки не будет. При этом понижение будет проходить поэтапно, наиболее вероятно — на один процентный пункт за раз. В отдельных случаях возможно сокращение на 1,5-два процентных пункта. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт также отметил, что если в ходе одного из предстоящих заседаний во втором полугодии Центробанк не примет решения о снижении ставки, автоматически повысит вероятность уменьшения ставки более чем на один процентный пункт на последующих встречах.
Что такое ключевая ставка.
Ключевая ставка — это процент, устанавливаемый ЦБ РФ для операций с коммерческими финансовыми организациями. По ставке, равной ключевой, банки получают кредиты у регулятора. То есть, чем больше ключевая ставка, тем дороже стоят кредиты и наоборот.
Заседания по пересмотру ключевой ставки проводятся Банком России примерно раз в шесть недель. При этом решение о ее изменении принимается только при необходимости реагирования на экономическую ситуацию в стране. Так, если в экономике нет существенных изменений, то ключевая ставка может сохраняться без корректировок долгое время.
Как уровень ключевой ставки влияет на кредиты и депозиты.
Банки, формируя условия по кредитам и депозитам, ориентируются на текущее значение ключевой ставки. Получив средства от Центробанка, финансовые организации отдают их клиентам под более высокий процент — это объясняет превышение ставок по кредитам над ключевой ставкой, с чего банки получают доход.
Процентные ставки по депозитам, напротив, зачастую оказываются ниже ключевой ставки. Это позволяет банкам привлекать средства от населения и бизнеса на более выгодных для себя условиях.