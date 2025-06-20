Петербург представил на ПМЭФ проекты транспортной инфраструктуры

Сооружение ВСМ будет вестись на условиях концессионного соглашения без привлечения иностранного капитала. Как отметили участники сессии, желающих принять в нем участие и так достаточно. Однако новая железная дорога даст колоссальный экономический эффект не только для концессионеров, но для всех, кто пользуется грузовым железнодорожным транспортом. Сегодня в России 87 процентов грузов перевозится по железной дороге, при этом они используются совмещенным способом -пассажирские и грузовые перевозки идут по одним и тем же путям. И с 2009 года, когда между столицами были запущены скоростные «Сапсаны», стоимость грузоперевозки между ними существенно выросла, поскольку грузы идут в обход и путь удлинился минимум на 250 километров. После запуска каждой ветки ВСМ тарифная нагрузка будет снижаться, поскольку существующая сегодня инфраструктура будет высвобождаться для грузовых перевозок. Генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров оценил перспективы в дополнительные 300 миллионов тонн грузов и примерно 600 миллиардов рублей сэкономленных инвестиций. Кроме того, отметил он, строительство ВСМ окажет безусловно положительное влияние на развитие Арктики — грузопоток до Мурманского транспортного узла тоже можно будет увеличить.