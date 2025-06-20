Петербург представил на ПМЭФ проекты транспортной инфраструктуры

Согласно проекту, первая в России трасса ВСМ свяжет шесть субъектов РФ: Москву и Санкт-Петербург, а также Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Однако в его реализацию уже сейчас вовлечены 150 предприятий из 23 регионов страны, для которых участие в проекте означает новые заказы и новые рабочие места, рост налоговых отчислений и повышение уровня жизни — словом, развитие. И этот эффект будет только нарастать. Иностранный опыт показывает, что в первые пять лет после запуска ВСМ рост ВРП в регионах ее присутствия составляет от 15 до 30 процентов.
— Время — единственный невосполнимый ресурс, — отметил в ходе сессии министр транспорта РФ Роман Старовойт. — А магистраль — это прежде всего скорость. От Москвы до Петербурга время в пути составит всего 2 часа 15 минут. И в новую современную социальную жизнь будут вовлечены жители многих областей. Будет развиваться туризм, малый и средний бизнес. В проект будут внедрены современные цифровые отечественные решения в логистике.
Всего правительство РФ анонсировало строительство пяти новых высокоскоростных веток, предназначенных исключительно для пассажирских поездов. Помимо Петербурга, они свяжут Москву с Казанью, Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью. Но именно на первом участке Петербург — Москва протяженностью почти 700 километров предстоит апробировать все те технологические решения, которые затем будут масштабироваться. При этом, как подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, проект ВСМ — это не только технологический, но и политический вызов.
— Это демонстрация сложения сил: технических и финансовых, региональных и привлеченных, — заявил градоначальник. — Самое важное, что мегапроект ВСМ говорит об устойчивости развития экономики нашей страны.
Он также отметил, что новая трасса первой в России исключительно пассажирской железной дороги фактически восстанавливает историческую справедливость. Самая первая в нашей стране Николаевская железная дорога «обделила» Великий Новгород — одну из столиц Древней Руси, поскольку прошла мимо. У ВСМ на территории Новгородской области будет две остановки — на территории прекрасного Валдайского заповедника, что сделает его новой точкой притяжения для туристов, и в столице региона. А поскольку по ВСМ время в пути из Северной столицы до Великого Новгорода составит всего 29 минут, то Новгородская область фактически станет частью существующей Санкт-Петербургской агломерации, в которую уже входит большая часть Ленинградской области.
Проект будущего терминала ВСМ, строительство которого начнется уже в следующем году, разработчики крайне бережно вписали в историческую часть города рядом с Московским вокзалом. Созранятся и станут его частью здания Кокоревых складов, построенные в XIX веке.
— Терминал планируется связать крытыми галереями со станцией метро «Площадь Восстания», а также построить второй выход со станции «Лиговский проспект — 1», — рассказал губернатор. — На привокзальную площадь будет выходить новый вестибюль станции «Лиговский проспект — 2» Красносельско-Калининской линии, которая сейчас строится. В этом году проведем конкурс на эскизные предложения вестибюля.
Сооружение ВСМ будет вестись на условиях концессионного соглашения без привлечения иностранного капитала. Как отметили участники сессии, желающих принять в нем участие и так достаточно. Однако новая железная дорога даст колоссальный экономический эффект не только для концессионеров, но для всех, кто пользуется грузовым железнодорожным транспортом. Сегодня в России 87 процентов грузов перевозится по железной дороге, при этом они используются совмещенным способом -пассажирские и грузовые перевозки идут по одним и тем же путям. И с 2009 года, когда между столицами были запущены скоростные «Сапсаны», стоимость грузоперевозки между ними существенно выросла, поскольку грузы идут в обход и путь удлинился минимум на 250 километров. После запуска каждой ветки ВСМ тарифная нагрузка будет снижаться, поскольку существующая сегодня инфраструктура будет высвобождаться для грузовых перевозок. Генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров оценил перспективы в дополнительные 300 миллионов тонн грузов и примерно 600 миллиардов рублей сэкономленных инвестиций. Кроме того, отметил он, строительство ВСМ окажет безусловно положительное влияние на развитие Арктики — грузопоток до Мурманского транспортного узла тоже можно будет увеличить.
Отметим, что ВСМ — не единственный крупный инфраструктурный проект Санкт-Петербурга, цель которого — транспортное развитие Санкт-Петербургской агломерации и который представлен в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. В «нулевой» день ПМЭФ был дан старт строительству 2−4 этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), а также установлена памятная табличка на месте соединения первого и второго этапов будущей трассы, полный ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2031 год.
— Город при активной поддержке федерального правительства и с привлечением негосударственных средств планомерно работает над выполнением поручения президента РФ, который в 2021 году поставил конкретные задачи по развитию всей транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербургской агломерации, — напомнил Александр Беглов. — Для оптимального использования региональных и федеральных бюджетных средств целесообразно включить Широтную магистраль в перечень мероприятий, имеющих общегосударственное значение.
Косвенно этот концессионный проект Санкт-Петербурга уже получил федеральный статус. Если в строительство первого этапа были вложены только средства бюджета Санкт-Петербурга и банка ВТБ, то с 2027 года к финансированию проекта присоединится правительство РФ.
Благодаря Широтной магистрали у Северной столицы появится еще один новый разводной мост — их не строили с советских времен. А всего новых мостов через Неву будет пять. Первым транспортные потоки примет Большой Смоленский, у которого уже устанавливают гидравлические цилиндры разводного механизма (кстати, отечественного производства).
— Новый мост очень важен для развития дорожной инфраструктуры, оптимизации маршрутов движения транспорта и перераспределения автомобильного трафика в обход исторического центра. Переправа обеспечит связь между берегами Невы на самом протяженном участке Невы в границах Петербурга — между Володарским мостом и мостом Александра Невского, — отметил Александр Беглов. — Ее ждут более 800 тысяч человек — автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и пешеходов. Мы планируем запустить рабочее движение по Большому Смоленскому мосту уже в 2027 году.
Второй мост — в составе ШМСД — пройдет совсем рядом: параллельно Финляндскому железнодорожному мосту, в створе Зольной и Фаянсовой улиц. А всего в ближайшие годы город планирует построить пять новых переправ через Неву. Их проекты представлены на официальном стенде Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ.
Наконец, третий крупнейший транспортный проект, который будет реализован в Северной столице в ближайшие годы, связан со созданием всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина» в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». На берегу Финского залива в районе станции Горская планируется построить самую большую в России стоянку для яхт, а также гостинично-рекреационный комплекс с бассейнами и пляжами, которому потребуются новые магистрали, путепроводы над железнодорожными путями и транспортные развязки.