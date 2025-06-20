Глава «Сбера» обозначил равновесный курс доллара

«Курс далек от равновесия. Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100 рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78−79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли. И в первую очередь бюджет», — сказал Греф.