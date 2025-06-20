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Глава «Сбера» обозначил равновесный курс доллара

Оптимальный курс доллара для российских экспортных отраслей должен находиться в районе 100 рублей. Таким мнением поделился глава Сбербанка Герман Греф в ходе ПМЭФ-2025.

По мнению Грефа, оптимальный курс доллара должен быть в районе 100 рублей.

Оптимальный курс доллара для российских экспортных отраслей должен находиться в районе 100 рублей. Таким мнением поделился глава Сбербанка Герман Греф в ходе ПМЭФ-2025.

«Курс далек от равновесия. Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100 рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78−79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли. И в первую очередь бюджет», — сказал Греф.

По мнению главы Сбербанка, министерству финансов, по всей видимости, предстоит искать дополнительные пути для покрытия дефицита бюджета. Он полагает, что основным вариантом станет привлечение средств на финансовых рынках.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер России Денис Мантуров также называл курс около 100 рублей за доллар оптимальным для экспортеров и импортеров, отмечая, что укрепление рубля снижает рентабельность экспорта. Глава ВТБ Андрей Костин высказывался за корректировку курса выше 90 рублей за доллар для поддержки экономики.

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