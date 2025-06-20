Мэрия Екатеринбурга направит на экологические проекты миллиард рублей

Администрация планирует направить в сферу экологии 1,12 миллиарда рублей. Львиную долю средств — 1,07 миллиарда — выделят из городского бюджета, областное правительство предоставит 51 миллион.
Власти намерены восстановить ряд природных объектов и добиться снижения вредного воздействия на окружающую среду. Авторы проекта предлагают провести 33 экомероприятия. Значительный объем средств (304 миллиона рублей) пойдет на установку, обслуживание и демонтаж мусорных контейнеров, различных мобильных туалетных помещений для массовых мероприятий, в 212 миллионов обойдется содержание оранжереи и дендропарков на улицах Первомайской и 8 Марта.
Кроме того, около 100 миллионов рублей направят на мероприятия по обращению с животными, что, по мнению экологов, очень важно.
«Они живут с нами в одной среде и влияют на человека. Поэтому нужно уделять большое внимание профилактике болезней, воспитывать у горожан правильное отношение, навыки взаимодействия с животными», — отмечает член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева.
Программа затрагивает также работу с водными объектами, расположенными на территории муниципалитета. «Поверхностные водные источники подвергаются загрязнению промышленными и бытовыми сточными водами. Гидрохимические и микробиологические показатели состояния воды не соответствуют нормативам, что делает водные объекты небезопасными для здоровья граждан», — отмечают авторы документа.
Для улучшения ситуации власти намерены заниматься зарыблением водоемов, организовывать биоплато — зоны с высаженными определенными видами растений, которые поглощают из воды вредные вещества. Также предлагается ежегодно очищать акваторию Исети, обмелевшие участки русел протекающих по территории города рек и прибрежные защитные полосы, где отдыхает население. За период 2026—2030 годов размер особо охраняемых природных территорий должен увеличиться с 161,3 до 230 гектаров, часть средств пойдет на борьбу с незаконными свалками, очистку озера Здохня, ликвидацию пруда-накопителя на рекультивированном Широкореченском полигоне и последующий мониторинг состояния окружающей среды на площадке.
Тем не менее, по мнению Юлии Корнеевой, ряд направлений охраны окружающей среды пока остается без пристального внимания городских властей. Так, следует активно проверять строительные площадки — снижать количество случаев, когда техника с непромытыми колесами выезжает с участка, загрязняя улицы. Серьезные проблемы возникают и зимой, когда дорожные службы посыпают асфальт антигололедными материалами. Эксперт подчеркивает: по правилам такие вещества наносят на определенное время, а после специальные службы обязаны их убрать и утилизировать, но в Екатеринбурге эти нормативы выполняются редко. Поэтому необходимо выделять средства на дополнительный контроль уборки улиц, иначе оставшаяся на дорогах смесь попадает в почву и водные объекты, вредит здоровью людей и животных.
«Нужно оптимизировать и проекты озеленения города. Не обязательно делать газоны шириной 5−10 метров, когда в результате проезжая часть получается узкой, снижается ее пропускная способность, растут заторы, увеличивается объем поступающих в воздух выхлопных газов, которые негативно влияют на окружающую среду. Надо с помощью специалистов, например, сотрудников Лесотехнического университета разработать оптимальный уровень озеленения и высаживать породы растений, которые хорошо растут в нашем климате, постоянно следить за деревьями», — считает эколог.