Мэрия Екатеринбурга направит на экологические проекты миллиард рублей

Тем не менее, по мнению Юлии Корнеевой, ряд направлений охраны окружающей среды пока остается без пристального внимания городских властей. Так, следует активно проверять строительные площадки — снижать количество случаев, когда техника с непромытыми колесами выезжает с участка, загрязняя улицы. Серьезные проблемы возникают и зимой, когда дорожные службы посыпают асфальт антигололедными материалами. Эксперт подчеркивает: по правилам такие вещества наносят на определенное время, а после специальные службы обязаны их убрать и утилизировать, но в Екатеринбурге эти нормативы выполняются редко. Поэтому необходимо выделять средства на дополнительный контроль уборки улиц, иначе оставшаяся на дорогах смесь попадает в почву и водные объекты, вредит здоровью людей и животных.