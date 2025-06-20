Волгоградцев предупредили об опасном масле от «предприятия-призрака»

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили «предприятие-призрак». Во время выездного обследования выяснилось, что по указанному адресу производства ИП Расторгуева Александра Сергеевича изготовление продуктов на самом деле не осуществляется.
Так как товары произвели неизвестные лица в неизвестных условиях, то они могут быть опасными для здоровья.
В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что от указанного производителя на рынке реализовывались топленое и шоколадное масло.
При обнаружении товаров от этого производителя граждан просят информировать об этом специалистов Роспотребнадзора.