Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупредили об опасном масле от «предприятия-призрака»

Молочная продукция от неизвестного производителя может оказаться в торговых точках города.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили «предприятие-призрак». Во время выездного обследования выяснилось, что по указанному адресу производства ИП Расторгуева Александра Сергеевича изготовление продуктов на самом деле не осуществляется.

Так как товары произвели неизвестные лица в неизвестных условиях, то они могут быть опасными для здоровья.

В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что от указанного производителя на рынке реализовывались топленое и шоколадное масло.

При обнаружении товаров от этого производителя граждан просят информировать об этом специалистов Роспотребнадзора.