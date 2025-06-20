Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены, как в цивилизованной Европе: Стоимость аренды квартиры в Кишиневе упала до 450 евро в месяц — к осени поднимется

Риелторы объясняют, что цена зависит от местоположения, инфраструктуры, состояния здания и квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Арендная плата в Кишинёве снизилась на 10−15% за последние полгода.

Сейчас однокомнатная квартира в среднем стоит 350 евро, двухкомнатная — около 450 евро. Эксперты прогнозируют рост цен к концу лета.

Риелторы объясняют, что цена зависит от местоположения (самые дорогие — в Центре, Ботанике и на Рышкановке), инфраструктуры, состояния здания и квартиры. Традиционно, стоимость аренды рассчитывается, чтобы окупить квартиру за 12−15 лет.

Пиковый спрос наблюдается в марте и августе, а спад — в январе и июне. К концу лета — началу осени ожидается новый скачок цен.