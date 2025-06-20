Красноярский край подписал соглашение с крупнейшим гостиничным оператором России

Красноярский край подписал соглашение о сотрудничестве с одним из самых крупных гостиничных операторов России «Космос Отель Групп». А также с «Академией гостеприимства Космос». Мероприятие состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни в городе на Неве.
Предметом соглашения является сфера туризма. В планах совместное развитие индустрии гостеприимства в крае: подготовка кадров, привлечение в регион лучших практик. И в целом создание благоприятного инвестиционного климата.
По словам Михаила Котюкова, которые он озвучил новым партнерам, туризм входит в число приоритетных направлений развития края. Это поручение главы государства. Для понимания, по итогам 2024 года Красноярский край посетили 1,2 миллиона человек, прирост по сравнению в 2023 годом ставил 10%.