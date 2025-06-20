Красноярский край подписал соглашение с крупнейшим гостиничным оператором России

Красноярский край подписал соглашение о сотрудничестве с одним из самых крупных гостиничных операторов России «Космос Отель Групп». А также с «Академией гостеприимства Космос». Мероприятие состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни в городе на Неве.