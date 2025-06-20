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Предприятие в Хабаровске наказали за загрязнения воздуха

Прокуратура нашла нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске проверили предприятие после жалобы жителей на плохой воздух в районе улицы Кирпичной. Оказалось, на заводе не учитывали один из источников выбросов и копили отходы на площадке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Природоохранная прокуратура выяснила: компания, занимающаяся производством металлических конструкций, нарушала требования экологической безопасности. Один из восьми источников выбросов вообще не стоял на учете. Инвентаризацию не провели, а экологический контроль не вели. Кроме того, территория предприятия была завалена мусором.

«Условия труда и окружающая среда в этом районе стали хуже. Руководителя компании привлекли к административной ответственности по нескольким статьям», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

После проверки производственную площадку очистили. Сейчас компания разрабатывает экологическую документацию.