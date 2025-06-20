Предприятие в Хабаровске наказали за загрязнения воздуха

В Хабаровске проверили предприятие после жалобы жителей на плохой воздух в районе улицы Кирпичной. Оказалось, на заводе не учитывали один из источников выбросов и копили отходы на площадке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.