Предприятие в Хабаровске наказали за загрязнения воздуха

В Хабаровске проверили предприятие после жалобы жителей на плохой воздух в районе улицы Кирпичной. Оказалось, на заводе не учитывали один из источников выбросов и копили отходы на площадке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Природоохранная прокуратура выяснила: компания, занимающаяся производством металлических конструкций, нарушала требования экологической безопасности. Один из восьми источников выбросов вообще не стоял на учете. Инвентаризацию не провели, а экологический контроль не вели. Кроме того, территория предприятия была завалена мусором.
«Условия труда и окружающая среда в этом районе стали хуже. Руководителя компании привлекли к административной ответственности по нескольким статьям», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
После проверки производственную площадку очистили. Сейчас компания разрабатывает экологическую документацию.