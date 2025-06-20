Экономист дал полезный совет россиянам, которые планируют покупать валюту

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что рубль уже приблизился к пределу укрепления и не за горами перелом тенденции в обратную сторону, поэтому россиянам, которые планируют покупку валюты, не стоит тянуть.
По словам собеседника издания, рубль вскоре начнет слабеть по двум причинам. Одной из них Григорьев назвал то, что за первые 5 месяцев текущего года доходы от нефти и газа упали на 35% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, а валютная выручка экспортеров в настоящий момент является единственным каналом поступления валюты в страну.
Эксперт обратил внимание на то, что это очень мало, и этот эффект снижений валютных поступлений пока еще не проявился в полной мере, но он сейчас будет сказываться, потому что после продажи всегда происходит определенная временная задержка, когда деньги фактически оказываются в руках экспортеров, а уже потом они поступают в страну, поэтому этот эффект окажет свое действие и будет способен изменить тенденцию.
К тому же, как заметил экономист, текущий курс невыгоден финансовым властям РФ, ведь в российском бюджете заложены совершенно другие курсовые соотношения, а именно в районе 94 рублей за доллар.
«Такая была цифра, то есть понятно, что бюджет не добирает, и, естественно, власти будут пытаться этот рост сдержать, и, я думаю, что сделать они это смогут», — подчеркнул Григорьев.
Собеседник издания считает, что единственным, что может разрушить соответствующие прогнозы являются какие-то экстремальные события. В качестве примера эксперт привел возможное перекрытие Ираном Ормузского пролива, через который осуществлялся транзит значительного объема нефти. Если это произойдет, то это событие приведет к очень высоким ценам на энергоресурс, и тогда рубль продолжит укрепляться, заключил Григорьев.
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