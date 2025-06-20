Экономист дал полезный совет россиянам, которые планируют покупать валюту

Эксперт обратил внимание на то, что это очень мало, и этот эффект снижений валютных поступлений пока еще не проявился в полной мере, но он сейчас будет сказываться, потому что после продажи всегда происходит определенная временная задержка, когда деньги фактически оказываются в руках экспортеров, а уже потом они поступают в страну, поэтому этот эффект окажет свое действие и будет способен изменить тенденцию.