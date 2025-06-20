Стало известно, сколько будут стоить фрукты летом

Ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что средние оптовые цены на клубнику за последний месяц снизились на 7,2%. По его словам, это связано с объемами иностранных поставок, расходами на логистику и валютным курсом. Однако Россия и сама обеспечивает себя ягодами и косточковыми культурами — этот уровень находится на отметке в 42%.