Новак заявил, что ключевую ставку нужно снижать

«Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку ЦБ РФ», — заявил Новак во время делового завтрака Сбербанка в рамках Петербургского экономического форума. Он отметил, что необходимо отказаться от политики «охлаждения» экономики и перейти к ее «нагреву».