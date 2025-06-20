В Ростовской области выявили множество нарушений на угольной шахте

В ходе межведомственной проверки правоохранители зафиксировали на предприятии 18 нарушений природоохранного законодательства. Так, на шахте осуществлялась разработка полезных ископаемых без комплексного разрешения. Помимо этого, работники сбрасывали сточные воды без необходимых документов и складывали мусор на грунт, не оборудованный защитным покрытием.