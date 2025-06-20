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В Ростовской области выявили множество нарушений на угольной шахте

18 нарушений допустили должностные лица шахты.

Одна из угольных шахт в Ростовской области систематически серьёзно нарушала требования экологического законодательства. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, речь идёт о предприятии угольной промышленности в Красносулинском районе.

В ходе межведомственной проверки правоохранители зафиксировали на предприятии 18 нарушений природоохранного законодательства. Так, на шахте осуществлялась разработка полезных ископаемых без комплексного разрешения. Помимо этого, работники сбрасывали сточные воды без необходимых документов и складывали мусор на грунт, не оборудованный защитным покрытием.

«Должностные лица допустили многочисленные нарушения требований экологической безопасности при добыче каменного угля. Их действия могут повлечь причинение значительного ущерба окружающей среде», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пока сумма нанесённого ущерба не оглашается. После проведения экспертизы правоохранители могут возбудить уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.