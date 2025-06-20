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Самарцам напомнили о возможности подать единое заявление о перерасчете НДФЛ

Жителям Самары напомнили о том, что они могут перерассчитать имущественный налог и НДФЛ.

Жителям Самары напомнили о том, что они могут перерассчитать имущественный налог и НДФЛ.

Это возможно в случае уничтожения или изъятия объекта налогообложения. Также, заявление можно подать, если характеристики объекта были изменены.

Помимо этого, с 1 марта 2025 года начал работать закон, запрещающий оборот земли, если о ней нет сведений в ЕГРН.

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