Минниханов обсудил с Галактионовой развитие сети связи и интернета в Татарстане

В рамках работы по импортозамещению компанией «МТС» в Татарстане впервые установили восемь базовых станций отечественного производства. Также компания активно реализует проекты по цифровизации агропромышленного комплекса, поставляет и налаживает работу оборудования отечественного производства, оснащает подвижной состав предприятий пассажирских перевозок бескондукторной системой оплаты, видеонаблюдением и подсчетом пассажиропотока. Реализованы проекты в сфере экологии, внедрения решений на основе технологии интернета вещей для сбора и анализа данных с приборов учета.