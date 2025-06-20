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В Екатеринбурге началось строительство второй очереди ЖК «Никольский»

Возле набережной Исети в Екатеринбурге началось строительство второй очереди ЖК «Никольский».

В Екатеринбурге на пересечении улиц Белинского — Фурманова и набережной реки Исети началось строительство второй очереди ЖК «Никольский». Она будет представлять собой два 27-этажных здания, которые рассчитаны на 402 квартиры, сообщили в пресс-службе компании «УГМК-Застройщик».

Новостройки будут объединены стилобатной частью, формирующей единый архитектурный ансамбль. Первые этажи будут отданы под объекты инфраструктуры: предполагается большой супермаркет, ресторан и фитнес-клуб федеральной сети World Class площадью свыше 4,7 тыс. кв. м с двумя бассейнами и спа-зоной.

Также девелопер намерен построить двор-сад с ландшафтным дизайном, полностью закрытый от транспорта. Для детей там будут предусмотрены различные игровые площадки, для взрослых — лаунж и workout-зоны. Дополнительно к закрытому двору будет организована просторная общественная зона площадью 10 тыс. кв. м, плавно переходящая в благоустроенную набережную. Завершить строительство планируется в конце 2027 года.

Одновременно продолжается строительство первой очереди жилого комплекса, включающей две башни высотой 28 этажей каждая, где будут проживать 376 семей. На первых этажах разместятся парадная, медицинский центр и ресторан. Первые два дома будут сданы в эксплуатацию в 2026 году.

Всего же проект подразумевает возведение шести высотных зданий в форме призм. Общая жилая площадь составит 95 тыс. кв. м, предусмотрено 1000 машино-мест в подземном и наземном 6-этажном паркинге.