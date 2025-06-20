В Екатеринбурге началось строительство второй очереди ЖК «Никольский»

Также девелопер намерен построить двор-сад с ландшафтным дизайном, полностью закрытый от транспорта. Для детей там будут предусмотрены различные игровые площадки, для взрослых — лаунж и workout-зоны. Дополнительно к закрытому двору будет организована просторная общественная зона площадью 10 тыс. кв. м, плавно переходящая в благоустроенную набережную. Завершить строительство планируется в конце 2027 года.