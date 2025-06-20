В течение двух лет в Узбекистане построят 416 микро ГЭС мощностью 12 мегаватт

Гиссаракское водохранилище было построено в 1987 году и капитально реконструировано в 2004 году. В этом районе также действует основная ГЭС мощностью 45 мегаватт, введенная в эксплуатацию в 2011 году. Она ежегодно вырабатывает около 80 млн кВт·ч электроэнергии, что покрывает потребности примерно 33 тысяч домохозяйств.