Греф: ситуация в экономике России — это идеальный шторм

Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал ситуацию в экономике страны как «идеальный шторм». Такое мнение он выразил во время делового завтрака на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что Россия столкнулась с множеством проблем, которые можно назвать «идеальным штормом».
Греф уточнил, что имеет в виду высокие ставки в реальном выражении, из-за которых бизнес вынужден откладывать инвестиции, и это, в свою очередь, несет риски для экономического роста. Влияние на ситуацию оказывает и курс валют, добавил глава Сбера.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала думать о новых моделях роста экономики России.