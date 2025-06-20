Греф: ситуация в экономике России — это идеальный шторм

Греф уточнил, что имеет в виду высокие ставки в реальном выражении, из-за которых бизнес вынужден откладывать инвестиции, и это, в свою очередь, несет риски для экономического роста. Влияние на ситуацию оказывает и курс валют, добавил глава Сбера.