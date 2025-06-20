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Греф: ситуация в экономике России — это идеальный шторм

Герман Греф на ПМЭФ рассказал о рисках для экономического роста страны.

Источник: Аргументы и факты

Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал ситуацию в экономике страны как «идеальный шторм». Такое мнение он выразил во время делового завтрака на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что Россия столкнулась с множеством проблем, которые можно назвать «идеальным штормом».

Греф уточнил, что имеет в виду высокие ставки в реальном выражении, из-за которых бизнес вынужден откладывать инвестиции, и это, в свою очередь, несет риски для экономического роста. Влияние на ситуацию оказывает и курс валют, добавил глава Сбера.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала думать о новых моделях роста экономики России.

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