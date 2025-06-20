Плата за обучение в воронежских вузах значительно увеличилась

— За бакалавриат в среднем придется отдать на 5−30 тысяч больше, — пишет Максим Третьяков из «Вести Воронеж». — Сильнее всего выросло обучение по направлению «Стоматология» — с 350 до 380 тысяч рублей в год. В ординатуре медуниверситета также увеличились цены. За направление хирургического профиля, например, за «Акушерство и гинекологию» придется отдать 313,5 тысяч вместо 300.