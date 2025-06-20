Плата за обучение в воронежских вузах значительно увеличилась

Корреспондент издания «Вести Воронеж» Максим Третьяков узнал, на сколько подорожала годовая плата за обучение в вузах столицы Черноземья.
В Воронежском госуниверситете самым дорогим факультетом в этом году оказался факультет РГФ. Очное обучение здесь стоит 170−179 тысяч рублей. Ранее цена варьировалась в пределах 124−134 тысяч рублей. На 32 тысячи подскочило обучение на факультете информационной безопасности и достигло 174 тысяч рублей в год. Подорожали и другие специальности.
В Воронежском госуниверситете инженерных технологий также выросла стоимость обучения на всех направлениях. Будущие экономисты, например, в год будут платить 143 тысячи рублей, а студенты технических специальностей — 162 тысячи рублей.
В Воронежском аграрном госуниверситете произошло небольшое увеличение стоимости обучения: от 3 до 14 тысяч рублей. Будущие аграрии в этом году будут получать высшее образование за 151 тысячу рублей. А вот товароведы даже получили снижение стоимости с 118,9 до 110 тысяч рублей.
В Воронежском медицинском госуниверситете имени Бурденко цены на обучение также выросли.
— За бакалавриат в среднем придется отдать на 5−30 тысяч больше, — пишет Максим Третьяков из «Вести Воронеж». — Сильнее всего выросло обучение по направлению «Стоматология» — с 350 до 380 тысяч рублей в год. В ординатуре медуниверситета также увеличились цены. За направление хирургического профиля, например, за «Акушерство и гинекологию» придется отдать 313,5 тысяч вместо 300.