«Слон в комнате» и ставка в потолок: бизнес на ПМЭФ обсудил, что мешает росту

На деловом завтраке одного из ведущих российских банков в рамках ПМЭФ участники — от министров и губернаторов до топ-менеджеров — попытались понять, как дожить до следующего года в условиях экономических ограничений и неясного инвестиционного климата.
В Петербурге традиционно лил дождь, но это, как заверил модератор, не повлияло на настрой зала. В рамках Петербургского международного экономического форума прошёл деловой завтрак одного из крупнейших российских банков. Темой встречи стало «Ставки против роста» — с очевидной двусмысленностью: речь шла и о процентных ставках, и о ставках на экономическое развитие.
По данным свежего опроса среди российского бизнеса, главной проблемой участники назвали высокую ключевую ставку Центробанка. Инфляция, дорогой кредит и слабый курс рубля делают бизнес-планирование всё менее предсказуемым.
Следом за ставкой идёт дефицит кадров. Речь идёт не только о неквалифицированной рабочей силе, но и об инженерах, управленцах, специалистах среднего звена — проблема стала системной. Как возможное решение обсуждалась необходимость корректировки миграционной политики, но пока без конкретных предложений.
Слово «слон» в зале прозвучало неслучайно — его первым произнёс председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он напомнил о «слоне в комнате» — теме, которую все видят, но предпочитают не обсуждать. Таким «слоном», по его словам, стала проблема институтов, прежде всего судебной защиты собственности и независимости решений.
Перед этим он с иронией прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сделанное накануне форума: мол, западные компании не собираются возвращаться в Россию. «Мы уже даже правила придумали, по которым они вернутся — а они всё не идут!» — с усмешкой заметил Макаров, вызвав в зале и смех, и напряжение.
Он также напомнил, что дискуссии о правах собственности и инвестиционном климате в России длятся не первый десяток лет, и процитировал Владимира Путина из 2001 года, когда тот призывал защищать добросовестных приобретателей. «Прошло 25 лет. Кто-то остался, кто-то ушёл. А мы всё обсуждаем одно и то же», — констатировал Макаров.
Были упомянуты и слайды с форума 2019 года, когда запускались национальные проекты. Тогда, по словам Макарова, тоже говорили о росте и кадрах. Разница в том, что сегодня обсуждение сопровождается меньшим оптимизмом. Бюджетные вливания не могут быть бесконечными, а частный бизнес по-прежнему не вовлечён в развитие на системной основе.
«Страна остаётся страной светлого будущего. К сожалению, с непредсказуемым прошлым», — резюмировал он. И добавил: без сильных институтов, без доверия к суду, к контракту и к собственности — никакие ставки и никакие нацпроекты не обеспечат устойчивого роста.
Как шутливо, но горько прозвучало в зале: «Очень хочется дожить до следующего завтрака».