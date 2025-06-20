«Слон в комнате» и ставка в потолок: бизнес на ПМЭФ обсудил, что мешает росту

Были упомянуты и слайды с форума 2019 года, когда запускались национальные проекты. Тогда, по словам Макарова, тоже говорили о росте и кадрах. Разница в том, что сегодня обсуждение сопровождается меньшим оптимизмом. Бюджетные вливания не могут быть бесконечными, а частный бизнес по-прежнему не вовлечён в развитие на системной основе.