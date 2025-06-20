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Прямые рейсы в Таиланд могут запустить из Нижнего Новгорода

Предположительно, самолеты будут прибывать в город Сураттхани.

Источник: Комсомольская правда

Прямые рейсы в Таиланд предложили запустить из Нижнего Новгорода. Об этом рассказал генеральный представитель одного из туроператоров Андрей Снетков в интервью ТАСС.

Снетков отметил, что в таких городах, как Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Благовещенск проживают множество потенциальных туристов в Таиланд. Предположительно, посадку можно осуществлять в городе Сураттхани, из международного аэропорта которого есть внутренние рейсы на острова Самуи, Пханган и Тао. В Самуи есть и свой аэропорт, однако он имеет технические ограничения и не может принимать широкофюзеляжные самолеты.

Генеральный представитель подчеркнул, что дополнительные прямые рейсы из России значительно увеличат вариативность направлений для путешествий. Кроме того, за счет большого предложения от туроператоров может быть снижена и стоимость перелета, что делает Таиланд более доступным и привлекательным направлением.

Глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун ранее сообщал, что местный авиаперевозчик рассматривает вопрос возобновления прямых рейсов в Россию в связи с высоким спросом. Однако на данный момент наблюдается дефицит авиапарка после пандемии.