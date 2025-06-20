Прямые рейсы в Таиланд могут запустить из Нижнего Новгорода

Снетков отметил, что в таких городах, как Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Благовещенск проживают множество потенциальных туристов в Таиланд. Предположительно, посадку можно осуществлять в городе Сураттхани, из международного аэропорта которого есть внутренние рейсы на острова Самуи, Пханган и Тао. В Самуи есть и свой аэропорт, однако он имеет технические ограничения и не может принимать широкофюзеляжные самолеты.