От шезлонгов до амфитеатров: что на самом деле нужно россиянам во дворе

В июне больше половины россиян проводят свободное время дома. Но практически всем не хватает «летней» инфраструктуры для отдыха во дворах — прогулочных аллей, фонтанов, гамаков, площадок для кино и концертов.
Подавляющее количество горожан предпочитают проводить досуг дома — 52,8%. Остальные (18,3%) уезжают на дачу или отдыхают от рабочих будней в парках или просто во дворах (15,1% и 13,8%, соответственно). К такому выводу пришла ведущий продуктолог СК10 Елена Селина, которая вместе с коллегами провела опросы в крупных российских городах.
При этом, дворы многоквартирных домов, как правило, не обеспечены «летней» инфраструктурой в полном объёме. На вопрос, чего именно не хватает жильцам, были даны следующие ответы: шезлонгов и гамаков (26,6%), фонтанов (17,9%), прогулочной аллеи (15,6%), а также амфитеатра для кинопросмотров и проведения концертов (8,3%). У трети опрошенных во дворах вообще отсутствует благоустройство для летнего досуга.
Как известно, наличие точек притяжения для летнего отдыха является важной составляющей придомового пространства. Так, 30,3% респондентов отметили, что хотели бы проводить свой досуг на свежем воздухе, а 29,4% мечтают, чтобы он был интересным. Кроме того, одним из плюсов такого благоустройства становится эстетика — в ее пользу высказались 20,6% опрошенных. Еще 19,7% опрошенных считают, что главное преимущество насыщенной «летней» инфраструктуры — облегчение во время жары.
Парадокс, но дополнительно оплачивать опцию «летний отдых во дворе» в плане обслуживания этой инфраструктуры не готовы больше половины опрошенных — 52,3%. Остальные готовы это делать, но с оговорками. Так, 24,8% жильцов согласны платить «в разумных пределах», и поровну голосов (по 11%) набрали ответы «при наличии камер» и «если инфраструктура предназначена только для жителей проекта».
«Сегодня горожане ждут от прилегающей к дому территории удобства, эстетики и многофункциональности: чтобы была возможность совершить пробежку перед работой, прогуляться по зеленой аллее, почитать книгу на шезлонге, посмотреть кино в кругу друзей. Ценно, когда ради таких простых радостей жизни не нужно покидать пределы жилого комплекса. Результаты исследования показывают, что девелоперам есть чем дополнить свои проекты в плане благоустройства. Такой запрос со стороны покупателей уже сформирован», — заключила эксперт.