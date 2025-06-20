От шезлонгов до амфитеатров: что на самом деле нужно россиянам во дворе

«Сегодня горожане ждут от прилегающей к дому территории удобства, эстетики и многофункциональности: чтобы была возможность совершить пробежку перед работой, прогуляться по зеленой аллее, почитать книгу на шезлонге, посмотреть кино в кругу друзей. Ценно, когда ради таких простых радостей жизни не нужно покидать пределы жилого комплекса. Результаты исследования показывают, что девелоперам есть чем дополнить свои проекты в плане благоустройства. Такой запрос со стороны покупателей уже сформирован», — заключила эксперт.