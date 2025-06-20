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Новак: за 7 недель годовая инфляция в России находится на уровне 2,6%

Реальная ставка в РФ выше, чем во многих странах мира, заявил вице-премьер Александр Новак.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что за последние семь недель годовая инфляция в стране находится на уровне 2,6%. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Все индикаторы показывают, что у нас уже и инфляция за последние семь недель, если брать в годовом исчислении, перевести на годовое исчисление, она на уровне 2,6%», — отметил он.

По его словам, этот показатель ниже таргета Центробанка России. Новак добавил, что на самом деле реальная ставка в стране выше, чем во многих мировых государствах. Кроме того, она выше в сравнении с показателем на начало года.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал ситуацию в экономике РФ как «идеальный шторм».

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