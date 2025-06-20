Новак: за 7 недель годовая инфляция в России находится на уровне 2,6%

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что за последние семь недель годовая инфляция в стране находится на уровне 2,6%. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Все индикаторы показывают, что у нас уже и инфляция за последние семь недель, если брать в годовом исчислении, перевести на годовое исчисление, она на уровне 2,6%», — отметил он.
По его словам, этот показатель ниже таргета Центробанка России. Новак добавил, что на самом деле реальная ставка в стране выше, чем во многих мировых государствах. Кроме того, она выше в сравнении с показателем на начало года.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал ситуацию в экономике РФ как «идеальный шторм».