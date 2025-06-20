В первый день ПМЭФ-2025 Ростовская область подписала 12 соглашений на 111 млрд рублей

Работы по этим проектам создадут тысячи рабочих мест, повысят транспортную доступность в области, укрепят кадровый потенциал в IT-сфере, а также помогут в развитии Волгодонска. Об этом сообщает Правительство Ростовской области.
Ключевое соглашение — сотрудничество с «Росатомом». На строительство и модернизацию детсадов, школ, больниц, скверов и спортобъектов в Волгодонске направят 3 млрд рублей. А в Азове появится завод по производству перкарбоната натрия — второе подобное предприятие в России.
Также в рамках соглашений «Атоммаш» расширяет производство турбин и генераторов — появится 400 рабочих мест.
По соглашению о проекте комплексного развития территории в Аксайском районе, на въезде в Ростов недалеко от ТРК «Мега» построят многоквартирные дома и соцобъекты. В этот проект инвестируют 60 млрд рублей.
«Инвестор будет строить не только жилье, но и сразу — детские сады, школу, пожарную часть. Это должны быть красивые здания. Потому что это въезд в донскую столицу со стороны Москвы. Он должен соответствовать самым высоким требованиям нашей градостроительной политики», — рассказал Юрий Слюсарь.
Кроме того, благодаря соглашению с ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», на Дону появятся новые торговые объекты различных форматов. Здесь объем инвестиций составил 2 млрд рублей. Также в донском регионе группа компаний «Ромекс Групп» планирует создать универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров.
Помимо этого, на Дону будут развивать перегрузочные комплексы на базе речных портов. Последнее соглашение Юрий Слюсарь подписал с главой Росморречфлота Андреем Тарасенко.