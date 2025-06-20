В первый день ПМЭФ-2025 Ростовская область подписала 12 соглашений на 111 млрд рублей

«Инвестор будет строить не только жилье, но и сразу — детские сады, школу, пожарную часть. Это должны быть красивые здания. Потому что это въезд в донскую столицу со стороны Москвы. Он должен соответствовать самым высоким требованиям нашей градостроительной политики», — рассказал Юрий Слюсарь.