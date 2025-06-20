Судно для водного такси в Перми поставит ярославская компания

Судно модели Looker 390T выйдет на маршрут с началом навигации 2026 года, оно будет ходить по маршруту «Пермь — Усть-Качка». Планируемое время пути — один час. Рейсы будут выполнять три раза в день, включая выходные. Поставить Looker 390T заказчику победитель аукциона должен в сентябре 2025 года.