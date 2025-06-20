Магнит для инвестиций: ОЭЗ «Тольятти» заняла 2 место по клиентоориентированности в стране

По оценкам экспертов, сегодня инвесторы обращают внимание не только на размеры земельного участка, но и на множество других факторов. В связи с этим усиливается значимость уровня профессионализма управляющих компаний и их готовность помогать инвесторам как на стадии строительства, так и при эксплуатации объектов.