Отдельное судно для перевозки грузовиков начало работать на Ольхоне

Также на баржу ставят грузовики, спецмашины, которые вывозят с острова коммунальные и бытовые отходы, ассенизационные машины, легковые авто с высокой посадкой. Баржа с паромом будут перевозить грузовой транспорт весь туристический сезон. При необходимости часть грузовой техники в приоритетном порядке перевозят на паромах. На переправе работает три единицы такой техники. Это «Дорожник», который берет на борт 50 человек и восемь легковых машин, а также «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Они за один рейс перевозят до 100 человек и 16 автомобилей. Проезд бесплатный.