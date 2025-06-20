Отдельное судно для перевозки грузовиков начало работать на Ольхоне

Баржа с паромом начала ходить на острове Ольхон на Байкале. Она предназначена для перевозки тяжелого автотранспорта, который доставляет инертные материалы для капитального ремонта и ремонта трех участков автодорог протяженностью 12,3 км. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» по поручению президента страны Владимира Путина, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов подчеркнул, что капитальный ремонт и ремонт дорог на Ольхоне идет быстрыми темпами.
«Так как остров находится в центральной экологической зоне, все необходимые материалы для проведения работ доставляют с материка. В сутки это несколько десятков машин. Для ускорения их перевозки на остров запустили баржу с буксиром. За один рейс она берет на борт более 10 единиц техники. В день делает шесть рейсов», — заявил он.
Также на баржу ставят грузовики, спецмашины, которые вывозят с острова коммунальные и бытовые отходы, ассенизационные машины, легковые авто с высокой посадкой. Баржа с паромом будут перевозить грузовой транспорт весь туристический сезон. При необходимости часть грузовой техники в приоритетном порядке перевозят на паромах. На переправе работает три единицы такой техники. Это «Дорожник», который берет на борт 50 человек и восемь легковых машин, а также «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Они за один рейс перевозят до 100 человек и 16 автомобилей. Проезд бесплатный.
В летний сезон на остров Ольхон приезжает большое количество туристов. Ожидание в очереди на паром составляет несколько часов. В связи с дорожными работами оно может увеличиться. У парома установлены видеокамеры, узнавать о длине очереди можно в режиме онлайн на сайте.
Напомним, в этом году на острове Ольхоне, который находится в центральной экологической зоне Байкала, будут завершены капитальные ремонты и ремонты трех участков автомобильных дорог. Их общая протяжённость — 12,3 км. Работы проводятся по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стал преемником проекта «Безопасные качественные дороги».