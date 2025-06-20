Молдавский депутат попросил Россию создать зеленый коридор для поставок

«Мы попросили поддержки в восстановлении всех этих связей, попросили поддержки в предоставлении определенного количества дозволов для наших транспортных компаний на территории Российской Федерации. Мы попросили возможность “зеленого коридора” на таможенных пунктах Российской Федерации. По всем этим техническим вопросам мы получили очень положительные отзывы»", — сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).