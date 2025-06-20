В Краснодаре построят завод и многофункциональный комплекс за 12,3 млрд рублей

Компания «Территория Высоких Технологий» планирует создать в краевой столице завод интерактивного оборудования и промышленных роботов. Предприятие станет первым в крае, объединяющим на одной площадке научно-исследовательские работы и серийный выпуск продукции. «Цифровая фабрика» будет создавать конкурентоспособных товаров для внутреннего рынка и экспорта.