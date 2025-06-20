Молдавский депутат рассказал, как товары из страны попадают в Россию

«Сегодня молдавские товары для того, чтобы попасть на российский рынок, делают очень большой крюк через множество стран Европейского союза. Мы сталкиваемся с большими проблемами, которые нашим молдавским транспортникам оказывают страны Прибалтики, где на таможнях происходят очень негативные вещи, где после определенных рейсов наших транспортников, люди уже не хотят сталкиваться с теми условиями, которые предоставляются там», — сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, другой маршрут является более благоприятным. «Это маршрут через Турцию, Грузию, через таможенно-пропускной пункт “Верхний Ларс”. Министром транспорта (РФ Романом Старовойтом) было обозначено, что “Верхний Ларс” вышел на достаточно серьезный уровень пропускной способности автомобильного транспорта. Это показывает, что наш коммерческий агент, который занимается логистикой, дойдя до границы Российской Федерации, может очень быстро и очень качественно пройти таможню. Со стороны Грузии и Турции тоже не возникает таких проблем», — отметил Суходольский.
Он подчеркнул, что логистика Молдавии с Россией сложная, но она остается экономически выгодной. «Такой вот тяжелый путь, но он в любом случае экономически выгоден для наших производителей, потому что в России тот объем наших продуктов, товаров может быть потреблен очень-очень быстро и на долгосрочной основе», — заключил депутат.
ПМЭФ проходит