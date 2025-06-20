Молдавский депутат рассказал, как товары из страны попадают в Россию

«Сегодня молдавские товары для того, чтобы попасть на российский рынок, делают очень большой крюк через множество стран Европейского союза. Мы сталкиваемся с большими проблемами, которые нашим молдавским транспортникам оказывают страны Прибалтики, где на таможнях происходят очень негативные вещи, где после определенных рейсов наших транспортников, люди уже не хотят сталкиваться с теми условиями, которые предоставляются там», — сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).