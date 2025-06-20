Минтруд назвал лучшие кубанские вузы по трудоустройству выпускников

В категории вузов с большим числом выпускников стабильные результаты продемонстрировали профильные учреждения региона. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма вошел в десятку лидеров по трудоустройству в области физической культуры (шестое место по бакалавриату, восьмое по магистратуре). В аграрной сфере 17-е и 23-е места соответственно занял Кубанский государственный аграрный университет. Кубанский государственный университет и его сочинский филиал (РУДН) уверенно держатся в гуманитарном блоке, попав в топ-25. Медицинский университет региона (КубГМУ) также сохранил позиции в первой трети рейтинга.