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Турникеты заменят на 13 станциях метро в Нижнем Новгороде

Работы начнутся со станции «Заречная».

Источник: Время

Турникеты заменят на станциях нижегородского метро, сообщила ведущий аналитик группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в социальной сети.

Согласно информации, новое оборудование необходимо на 13 станциях (кроме «Горьковской» и «Стрелки»).

«Большинство турникетов в подземке — образца 1973 года, они были произведены еще до открытия движения в 1985 году. Модернизацию решено начать со станции “Заречная”, где в настоящее время также ведутся работы по строительству новых входных павильонов», — рассказали в ЦРТС.

Торги по замене оборудования уже проведены: победителем стала компания ООО «Инфомат» из Казани.