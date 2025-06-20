Турникеты заменят на 13 станциях метро в Нижнем Новгороде

Турникеты заменят на станциях нижегородского метро, сообщила ведущий аналитик группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в социальной сети.
Согласно информации, новое оборудование необходимо на 13 станциях (кроме «Горьковской» и «Стрелки»).
«Большинство турникетов в подземке — образца 1973 года, они были произведены еще до открытия движения в 1985 году. Модернизацию решено начать со станции “Заречная”, где в настоящее время также ведутся работы по строительству новых входных павильонов», — рассказали в ЦРТС.
Торги по замене оборудования уже проведены: победителем стала компания ООО «Инфомат» из Казани.