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МАРТ: контроль ценообразования приведет к стабильности ситуации на рынке

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Контроль ценообразования приведет к стабильности ситуации на рынке молочной, мясной, кондитерской продукции, заявил журналистам первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

С учетом ситуации, которая складывается на потребительском рынке, правительством взяты на особый контроль отдельные позиции, которые в большей степени волнуют население — это мясо-молочная продукция и кондитерские изделия.

Вежновец уточнил, что эти позиции наиболее подвержены инфляции в последние годы.

По данным позициям повышение цен в дальнейшем будет производиться только через Комиссию по ценообразованию при Совете министров. Одновременно правительством взята на контроль не только конечная цена на полке, но и цепочка движения товара от производителя сельхозпродукции до конечного покупателя.

сказал он

Замминистра обратил внимание на то, что эти меры приведут к стабильности ситуации на рынке.

Принимаемые меры приведут к стабильности ситуации на рынке молока, мясной и кондитерской продукции. В связи с тем, что производители каждое свое повышение должны будут согласовать. Этот процесс будет под контролем, соответственно, динамика цен будет контролироваться государством.

добавил Вежновец

По его словам, с учетом конкуренции на внутреннем рынке, ранее производители самостоятельно определяли свою ценовую политику в последние два месяца, когда у них была возможность повышать стоимость до уровня рентабельности.

Замминистра обратил внимание на то, что не было массового роста цен.

В целом ситуация на потребительском рынке стабильна, присутствует достаточный ассортимент товаров. При этом уровень цен находится в заданных пределах. Мы, когда проводим наши контрольно-аналитические мероприятия, выявляем отдельные факты нарушений, но они не носят массового характера.

резюмировал он