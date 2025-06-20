МАРТ: контроль ценообразования приведет к стабильности ситуации на рынке

По данным позициям повышение цен в дальнейшем будет производиться только через Комиссию по ценообразованию при Совете министров. Одновременно правительством взята на контроль не только конечная цена на полке, но и цепочка движения товара от производителя сельхозпродукции до конечного покупателя.