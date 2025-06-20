Рыба из Новосибирской области выходит на рынки Китая и ОАЭ

Рыба, выловленная в водоёмах Новосибирской области, активно поставляется за рубеж. Сушёная и вяленая продукция пользуется спросом в Объединённых Арабских Эмиратах, а замороженная в Китае. В основном речь идёт о судаке, окуне и щуке. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.