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С 22 июня в Петербурге увеличат штраф за безбилетный проезд до 1,5 тыс. рублей

Безбилетники в Петербурге теперь будут платить штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Изменения вступают в силу с 22 июня, рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

Речь идет о «зайцах» в городском, пригородном и междугородном сообщении. А наложение административного штрафа в 1 тыс. рублей предусмотрено за:

— проезд по маршрутам регулярных перевозок без подтверждения права на бесплатный или льготный проезд;

— перевозку детей, следующих вместе с пассажиром без подтверждения права на бесплатную или льготную перевозку детей;

— перевозку багажа и провоз ручной клади без оплаты.

Напоминаем, что оплата проезда, перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, реализация права на бесплатный или льготный проезд, оплата перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам осуществляется при входе в салон транспортного средства.

пресс-служба комитета по транспорту Петербурга