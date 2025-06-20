С 22 июня в Петербурге увеличат штраф за безбилетный проезд до 1,5 тыс. рублей

Речь идет о «зайцах» в городском, пригородном и междугородном сообщении. А наложение административного штрафа в 1 тыс. рублей предусмотрено за:
— проезд по маршрутам регулярных перевозок без подтверждения права на бесплатный или льготный проезд;
— перевозку детей, следующих вместе с пассажиром без подтверждения права на бесплатную или льготную перевозку детей;
— перевозку багажа и провоз ручной клади без оплаты.
Напоминаем, что оплата проезда, перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, реализация права на бесплатный или льготный проезд, оплата перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам осуществляется при входе в салон транспортного средства.