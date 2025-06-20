Нижегородские власти и Газпромбанк будут совместно развивать научные технологии

Андрей Саносян отметил, что сегодня особенно важно выстраивать тесное взаимодействие между властью, наукой и бизнесом. По его словам, регион обладает значительным интеллектуальным и промышленным потенциалом, и задача всех участников — эффективно его использовать для развития как области, так и страны в целом. Он добавил, что совместная работа позволит поддерживать учёных, вовлекать молодёжь в научную деятельность и укреплять технологический суверенитет России.