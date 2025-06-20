«Аэрофлот» надеется сохранить пассажиропоток после запуска ВСМ

Он отметил, что в том числе для сохранения пассажиропотока в прошлом году был запущен проект «Шаттл». В рамках программы рейсы между «Шереметьево» и «Пулково» вылетают с интервалом от 15 минут, а из/во «Внуково» — с частотой от 30 минут. По словам Александровского, проект планируется развивать дальше, чтобы сделать еще более конкурентным по отношению к другим альтернативным перевозкам на этом направлении.