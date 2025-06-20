«Аэрофлот» надеется сохранить пассажиропоток после запуска ВСМ

«Мы делали первоначально, безусловно, оценки возможных эффектов. Рынок Москва — Санкт-Петербург емкий, но не исключаем, что это, наоборот, его будет стимулировать. Мы надеемся на сохранение нашего пассажиропотока», — ответил Александровский на вопрос о рисках снижения пассажиропотока после запуска поездов по ВСМ.
Он отметил, что в том числе для сохранения пассажиропотока в прошлом году был запущен проект «Шаттл». В рамках программы рейсы между «Шереметьево» и «Пулково» вылетают с интервалом от 15 минут, а из/во «Внуково» — с частотой от 30 минут. По словам Александровского, проект планируется развивать дальше, чтобы сделать еще более конкурентным по отношению к другим альтернативным перевозкам на этом направлении.
На вопрос о новых направлениях проекта «Шаттл» он ответил: «Пока только Санкт-Петербург. Но такая оценка делалась, и мы не ставим на этом точку, пытаемся нащупать лучшую экономику для этой модели».
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.